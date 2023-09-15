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До 100 тисяч на місяць: у Пентагоні заявили, що США планують збільшити виробництво артснарядів 155-мм калібру

До 100 тисяч на місяць: у Пентагоні заявили, що США планують збільшити виробництво артснарядів 155-мм калібру

Київ • УНН

 • 182968 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сполучені Штати планують значно збільшити виробництво артилерійських снарядів 155-мм калібру і через два роки вироблятимуть 100 000 таких снарядів на місяць. Про це повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант під час конференції, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

Цитата

"Ми досягнемо рівня 100 000 на місяць в 2025 році. Було 14 000 на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28000 на місяць", - вказав Лаплант. Раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття, додав він.

Деталі

Вимоги до виробництва збільшились на тлі масштабної допомоги США Україні. США надали Україні понад два мільйони снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабної війни, повідомляли в Пентагоні в серпні.

США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів, щоб виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні, говорив минулого місяця Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.

"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво", - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.

Лаплант також запевнив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.

Видання додає, що від початку вторгнення росії в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів, серед іншого.

Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.

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