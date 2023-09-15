До 100 тисяч на місяць: у Пентагоні заявили, що США планують збільшити виробництво артснарядів 155-мм калібру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сполучені Штати планують значно збільшити виробництво артилерійських снарядів 155-мм калібру і через два роки вироблятимуть 100 000 таких снарядів на місяць. Про це повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант під час конференції, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
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"Ми досягнемо рівня 100 000 на місяць в 2025 році. Було 14 000 на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28000 на місяць", - вказав Лаплант. Раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття, додав він.
Деталі
Вимоги до виробництва збільшились на тлі масштабної допомоги США Україні. США надали Україні понад два мільйони снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабної війни, повідомляли в Пентагоні в серпні.
США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів, щоб виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні, говорив минулого місяця Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.
"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво", - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.
Лаплант також запевнив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.
Видання додає, що від початку вторгнення росії в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів, серед іншого.
Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.