До 1 октября Рада должна принять закон об уполномоченных экономических операторах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 октября текущего года парламент должен принять закон об уполномоченных экономических операторах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.
"Принять закон об уполномоченных экономических операторах. Срок - до 1 октября 2019 года", - отметил Зеленский.
При этом он добавил, что ответственными по этому вопросу глава ВРУ Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.