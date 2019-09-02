До 1 жовтня Рада має ухвалити закон про уповноважених економічних операторів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 жовтня поточного року парламент має ухвалити закон про уповноважених економічних операторів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Ухвалити закон про уповноважених економічних операторів. Термін – до 1 жовтня 2019 року", - зазначив Зеленський.
При цьому він додав, що відповідальними з цього питання є голова ВРУ Дмитро Разумков і голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.