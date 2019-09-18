К 1 января 2020 мы получим сертифицированного газотранспортного оператора - Оржель

“Дата у нас расписана по дням, по каждой из задач. Мы должны выйти на подачу по сертификации ГТС в соответствии с требованиями, сколько потребуется. Немножко мы будем просить наших европейских партнеров рассмотреть приритетно вопросы сертификации, но согласно плану до 1 января 2020 года мы получим сертифицированного газотранспортного оператора”, — сказал министр.

Ранее Оржель заявил, что в новый план выделения газотранспортной системы Украины заложили четкие сроки и ответственность каждой из сторон.