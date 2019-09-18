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До 1 січня 2020 року ми отримаємо сертифікованого газотранспортного оператора - Оржель

До 1 січня 2020 року ми отримаємо сертифікованого газотранспортного оператора - Оржель

Київ • УНН

 • 11703 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Згідно анбандлінг-плану, до 1 січня 2020 року в Україні з’явиться сертифікований газотранспортний оператор. Про це на брифінгу за підсумками засідання Уряду розповів міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

“Дата у нас розписана по днях, по кожному з завдань. Ми маємо вийти на подачу щодо сертифікації ГТС відповідно до вимог, скільки буде потрібно. Трошки ми будемо просити наших європейських партнерів розглянути пріритетно питання сертифікації, але згідно плану до 1 січня 2020 року ми отримаємо сертифікованого газотранспортного оператора”, — сказав міністр.

Раніше Оржель заявив, що у новий план виокремлення газотранспортної системи України заклали чіткі терміни та відповідальність кожної з сторін.

Українські Національні Новини

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