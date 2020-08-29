Дня памяти защитников Украины: метро в Киеве остановилось на минуту, чтобы почтить погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, ровно в 10.00, столичный метрополитен остановился на 1 минуту - минуту памяти. Так метрополитен присоединится к празднованию Дня памяти защитников Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы столичного метрополитена.
Как сообщили в пресс-службе, сегодня, ровно в 10.00, метрополитен остановился на 1 минуту - минуту памяти. Прозвучал сигнал для всех пассажиров.
"Так метрополитен присоединится к празднованию Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине чествуют память погибших защитников Украины.