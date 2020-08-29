Дня пам'яті захисників України: метро у Києві зупинилось на хвилину, щоб вшанувати загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, рівно о 10.00, столичний метрополітен зупинився на 1 хвилину - хвилину пам'яті. Так метрополітен долучиться до відзначення Дня пам'яті захисників України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби столичного метрополітену.
Як повідомили у пресслужбі, сьогодні, рівно о 10.00, метрополітен зупинився на 1 хвилину - хвилину пам'яті. Прозвучав сигнал для усіх пасажирів.
"Так метрополітен долучиться до відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", - додали у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих захисників України.