Днепропетровская ОВА: предновогодняя ночь была неспокойной на Никопольщине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Оккупанты трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины - Мировскую и Марганецкую, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Цитата
"Предновогодняя ночь была неспокойной на Никопольщине. Россияне трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины - Мировскую и Марганецкую. Направили туда два десятка снарядов. Людей не зацепило", - отметил он.
Резниченко также добавил, что последствия атак сейчас выясняются.
"В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно. Пусть праздники будут тихими", - написал он в Telegram.
Напомним
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ударили по Марганецкому обществу из тяжелой артиллерии.