Днепропетровская ОВА: предновогодняя ночь была неспокойной на Никопольщине

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"Предновогодняя ночь была неспокойной на Никопольщине. Россияне трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины - Мировскую и Марганецкую. Направили туда два десятка снарядов. Людей не зацепило", - отметил он.

Резниченко также добавил, что последствия атак сейчас выясняются.

"В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно. Пусть праздники будут тихими", - написал он в Telegram.

Напомним

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ударили по Марганецкому обществу из тяжелой артиллерии.