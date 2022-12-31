Дніпропетровська ОВА: передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Окупанти тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині. Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів. Людей не зачепило", - зазначив він.
Резніченко також додав, що наслідки атак наразі з’ясовуються.
"У інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Нехай свята будуть тихими", - написав він у Telegram.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вдарили по Марганецькій громаді з важкої артилерії.