Дніпропетровська ОВА: передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині

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"Передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині. Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів. Людей не зачепило", - зазначив він.

Резніченко також додав, що наслідки атак наразі з’ясовуються.

"У інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Нехай свята будуть тихими", - написав він у Telegram.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вдарили по Марганецькій громаді з важкої артилерії.