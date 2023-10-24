Днепропетровскую область утром атаковал враг, сбита ракета - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские войска сегодня утром ударили по Днепропетровской области, в одном из районов сбита вражеская ракета, в другом - есть повреждения инфраструктуры, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Утром агрессор целился по Днепропетровской области. Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили ракету над Каменским районом. Громко было и на Синельниковщине. Там в результате атаки повреждены инфраструктурный объект и несколько частных домов", - написал Лысак в Telegram.
По словам главы ОВА, "предварительно, жертв и пострадавших нет".
Детали уточняются.
Дополнение
Как отметил Лысак, ночью агрессор ударил тяжелой артиллерией по Никопольщине. С десяток снарядов выпустил по Марганецкой громаде. В других районах нашей области было спокойно.