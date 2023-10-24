Дніпропетровщину вранці атакував ворог, збито ракету - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці вдарили по Дніпропетровській області, в одному з районів збито ворожу ракету, в іншому - є пошкодження інфраструктури, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вранці агресор цілив по Дніпропетровщині. Військові з повітряного командування "Схід" знищили ракету над Кам'янським районом. Гучно було і на Синельниківщині. Там в результаті атаки пошкоджені інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків", - написав Лисак у Telegram.
Зі слів голови ОВА, "попередньо, жертв та постраждалих немає".
Деталі уточнюються.
Доповнення
Як зазначив Лисак, уночі агресор вдарив важкою артилерією по Нікопольщині. З десяток снарядів випустив по Марганецькій громаді. В інших районах нашої області було спокійно.