Херсонщину ворог обстріляв запалювальними снарядами - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські окупанти вночі атакували територію України, Херсонщину обстріляли запалювальними снарядами, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Деталі
За даними голови МВС, було обстріляно чотири області:
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- Херсонська область: російські військові не припиняють тероризувати прибережні населені пункти. Опівночі ворог завдав два авіаудари по селу Зміївка у Бериславському районі. Вже за годину запалювальними боєприпасами був обстріляний Херсонський район. У селі Білозерка поранення отримали 4 людини, зокрема 12-річна дитина. Пошкоджені 20 будинків, газова мережа, автомобілі та господарчі споруди.
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- Дніпропетровська область: російські військові атакували село Іллінка у Марганецькій громаді з артилерії. За попередніми даними, жертв немає.
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- Донецька область: окупанти обстріляли Краматорський район ракетами, попередньо - С-300. На території сільгосппідприємства зруйновано будівлю майстерні та пошкоджені 9 автомобілів.
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- Харківська область: близько 23 години ворог атакував селище Борова у Ізюмському районі. Пошкоджено 2-поверховий будинок. 4 людини отримали поранення та були шпиталізовані.
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Доповнення
Повітряні сили повідомили про знищення вночі шести ворожих "шахедів".