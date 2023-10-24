Повітряні сили підтвердили знищення шести ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 24 жовтня знищили у небі над Україною шість запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, підтвердили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"У ніч на 24 жовтня 2023 року окупанти атакували шістьома ударними БпЛА типу "шахед" з південного напрямку (Чауда, Крим). Усі шість ударних безпілотників було знищено силами та засобами протиповітряної оборони: винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей", - ідеться у повідомленні.
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У Генштабі раніше повідомили, що вночі сили ППО знищили усі 6 російських безпілотників.