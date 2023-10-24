Воздушные силы подтвердили уничтожение шести вражеских "шахедов"

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"В ночь на 24 октября 2023 года оккупанты атаковали шестью ударными БпЛА типа "шахед" с южного направления (Чауда, Крым). Все шесть ударных беспилотников были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны: истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами в пределах Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Ранее

В Генштабе ранее сообщили, что ночью силы ПВО уничтожили все 6 российских беспилотников.