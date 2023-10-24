Херсонскую область враг обстрелял зажигательными снарядами - глава МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали территорию Украины, Херсонскую область обстреляли зажигательными снарядами, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
По данным главы МВД, было обстреляно четыре области:
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- Херсонская область: российские военные не прекращают терроризировать прибрежные населенные пункты. В полночь враг нанес два авиаудара по селу Змиевка в Бериславском районе. Уже через час зажигательными боеприпасами был обстрелян Херсонский район. В селе Белозерка ранения получили 4 человека, в том числе 12-летний ребенок. Повреждены 20 домов, газовая сеть, автомобили и хозяйственные постройки.
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- Днепропетровская область: российские военные атаковали село Ильинка в Марганецкой громаде из артиллерии. По предварительным данным, жертв нет.
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- Донецкая область: оккупанты обстреляли Краматорский район ракетами, предварительно - С-300. На территории сельхозпредприятия разрушено здание мастерской и повреждены 9 автомобилей.
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- Харьковская область: около 23 часов враг атаковал поселок Боровая в Изюмском районе. Поврежден 2-этажный дом. 4 человека получили ранения и были госпитализированы.
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Дополнение
Воздушные силы сообщили об уничтожении ночью шести вражеских "шахедов".