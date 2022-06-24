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13:44 • 20322 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 28519 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 36828 просмотра

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12:52 • 13111 просмотра

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Днепропетровская область: враг ночью ударил по Криворожью из "Ураганов"

Днепропетровская область: враг ночью ударил по Криворожью из "Ураганов"

Киев • УНН

 • 132685 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли из РСЗО "Ураган" Криворожский район в Днепропетровской области, люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "Ураганов". Попал по двум громадам - Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской громаде есть разрушения", - сообщил Резниченко в Telegram.

Дополнение

В Днепропетровской области 23 июня ликвидировали пожар на нефтебазе после ракетных ударов российских войск, понадобилось более 108 часов.

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