Днепропетровская область: враг ночью ударил по Криворожью из "Ураганов"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли из РСЗО "Ураган" Криворожский район в Днепропетровской области, люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "Ураганов". Попал по двум громадам - Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской громаде есть разрушения", - сообщил Резниченко в Telegram.
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В Днепропетровской области 23 июня ликвидировали пожар на нефтебазе после ракетных ударов российских войск, понадобилось более 108 часов.