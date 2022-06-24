Дніпропетровщина: ворог уночі вдарив по Криворіжжю з "Ураганів"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли з РСЗВ "Ураган" Криворізький район на Дніпропетровщині, люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "Ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування", - повідомив Резніченко у Telegram.
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На Дніпропетровщині 23 червня ліквідували пожежу на нафтобазі після ракетних ударів російських військ, знадобилося понад 108 годин.