Днепропетровская область: посреди города полиция задержала мужчину с гранатой в кармане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Покрове в Днепропетровской области полиция изъяла гранату РГД у мужчины, который распивал пиво в общественном месте. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
"Прямо в центре города правоохранители обнаружили мужчину, который употреблял пиво. Увидев правоохранителей, тот бросился бежать ... При поверхностном осмотре у него был обнаружен предмет, похожий на гранату РГД. Мужчина держал ее в кармане брюк", - говорится в сообщении.
Установлено, что это 34-летний житель Покрова, ранее был судим за совершение тяжких преступлений. Изъятый предмет направлен на экспертизу.
"Сейчас следователями совместными действиями с местной прокуратурой данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.
Кроме этого, на мужчину составили административный протокол за распитие пива в общественных местах.
Напомним, в Киевской области мужчине, который забросал гранатами полицейских, сообщили о подозрении.