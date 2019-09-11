Чоловіку, який закидав гранатами поліцейських, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Київській області чоловіку, який закидав гранатами поліцейських, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України, тобто у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу”, — йдеться у повідомленні.
Останній, під час його затримання працівниками поліції, забарикадувався у будинку та чинив опір, під час якого кинув у бік поліцейських дві гранати. Крім того, під час обшуку в його будинку виявлено та вилучено ще дві гранати, набої різного калібру та іншу зброю.
Готується клопотання в суд про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, у Київській області підозрюваний, під час затримання його правоохоронцями, забарикадувався в оселі та кинув в їх бік дві гранати, але боєприпас не спрацював.