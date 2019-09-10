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Підозрюваний під час затримання кинув у поліцейських дві гранати

Підозрюваний під час затримання кинув у поліцейських дві гранати

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Київській області підозрюваний, під час затримання його правоохоронцями, забарикадувався в оселі та кинув в їх бік дві гранати, але боєприпас не спрацював. Про це повідомив начальник ГУНП в області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За його словами, поліція Ірпінщини, розслідуючи кримінальне провадження за ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження – ред.), встановила особу, причетну до спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а саме ножового поранення.

"Під час затримання, на оперативних працівників було здійснено зухвалий напад. Підозрюваний забарикадувався в оселі та кинув в бік правоохоронців дві гранати. Велике щастя, що вони не спрацювали! Але ніхто не дрогнув! Лиха вдалося уникнути завдяки злагодженій роботі: наші працівники знешкодили та затримали зловмисника", - написав Нєбитов.

Він додав, що у ході невідкладного обшуку в оселі підозрюваного знайшли ще 2 гранати.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік приснув в обличчя з газового балончика поліцейським, які проводили санкціонований обшук.

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