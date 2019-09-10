Підозрюваний під час затримання кинув у поліцейських дві гранати

КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Київській області підозрюваний, під час затримання його правоохоронцями, забарикадувався в оселі та кинув в їх бік дві гранати, але боєприпас не спрацював. Про це повідомив начальник ГУНП в області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.