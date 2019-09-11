Мужчине, который забрасывал гранатами полицейских, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Киевской области мужчине, который забрасывал гранатами полицейских, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Ирпенским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины, то есть в покушении на убийство работников правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
Последний, во время его задержания сотрудниками полиции, забаррикадировался в доме и сопротивлялся, во время которого бросил в сторону полицейских две гранаты. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружено и изъято еще две гранаты, патроны различного калибра и другое оружие.
Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
Напомним, в Киевской области подозреваемый, при задержании его правоохранителями, забаррикадировался в доме и бросил в их сторону две гранаты, но боеприпас не сработал.