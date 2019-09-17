Дніпропетровщина: посеред міста поліція затримала чоловіка із гранатою у кишені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Покрові на Дніпропетровщині поліція вилучила гранату РГД у чоловіка, який розпивав пиво в громадському місті. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
“Прямо в центрі міста правоохоронці виявили чоловіка, який вживав пиво. Побачивши правоохоронців, той кинувся тікати... При поверхневому огляді у нього було виявлено предмет, схожий на гранату РГД. Чоловік тримав її у кишені штанів”, — йдеться в повідомленні.
Встановлено, що це 34-річний мешканець Покрова, який раніше був судимим за скоєння тяжких злочинів. Вилучений предмет направлено на експертизу.
“Наразі слідчими спільними діями з місцевою прокуратурою даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років”, — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, на чоловіка склали адміністративний протокол за розпивання пива у громадських місцях.
Нагадаємо, у Київській області чоловіку, який закидав гранатами поліцейських, повідомили про підозру.