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Дніпропетровщина: посеред міста поліція затримала чоловіка із гранатою у кишені

Дніпропетровщина: посеред міста поліція затримала чоловіка із гранатою у кишені

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Покрові на Дніпропетровщині поліція вилучила гранату РГД у чоловіка, який розпивав пиво в громадському місті. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

“Прямо в центрі міста правоохоронці виявили чоловіка, який вживав пиво. Побачивши правоохоронців, той кинувся тікати... При поверхневому огляді у нього було виявлено предмет, схожий на гранату РГД. Чоловік тримав її у кишені штанів”, — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що це 34-річний мешканець Покрова, який раніше був судимим за скоєння тяжких злочинів. Вилучений предмет направлено на експертизу.

“Наразі слідчими спільними діями з місцевою прокуратурою даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років”, — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, на чоловіка склали адміністративний протокол за розпивання пива у громадських місцях.

Нагадаємо, у Київській області чоловіку, який закидав гранатами поліцейських, повідомили про підозру.

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