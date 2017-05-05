"Днепр" сравнял счет в "бронзовой" серии чемпионата Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В четвертом поединке серии за бронзовые медали баскетбольной Суперлиги Пари-Матч игроки “Черкасских обезьян” на собственной площадке принимали БК “Днепр”, передает корреспондент УНН.
Днепровцам необходимо было одерживать победу ради продолжения борьбы и выяснения победителя в серии в пятом матче, в противном случае клуб из Черкасс становился бы обладателем медалей. Поэтому гости живо начали и захватили лидирующие позиции — 20:25 Во второй четверти лидерские способности начал демонстрировать атакующий защитник “Обезьян” Александр Кольченко благодаря которому команды отправились на большой перерыв лишь при 3-х пунктах преимущества “Днепра” (38:41).
Решающим в матче стал спурт гостей с начала третьей 10-минутки — 18: 2, что вылилось в итоговый результат 69:83 в пользу “Днепра”.
Лучшими бомбардирами стали:
“Черкасские Обезьяны”: Кольченко 19 + 5 передач, Дэвис 13 + 10 подборов, Кобец 12 Чумаков 10 + 5 подборов
“Днепр”: Мишула 21 + 6 передач, Загреба 19 + 9 подборов, Тимофеенко 17 + 7 подборов, Ревзин 11.
Добавим также, решающая пятая схватка коллективов пройдет на паркете “Днепра” 8 мая в 19:00.
Как сообщалось ранее, “Строитель” выиграл у “Химика” третий матч серии за золотые награды Суперлиги Пари-Матч.