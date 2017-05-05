"Дніпро" зрівняв рахунок у "бронзовій" серії чемпіонату України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У четвертому поєдинку серії за бронзові медалі баскетбольної Суперліги Парі-Матч гравці “Черкаських Мавп” на власному майданчику приймали БК “Дніпро”, передає кореспондент УНН.
Дніпровцям необхідно було здобувати перемогу задля продовження боротьби і вияснення переможця у серії в п’ятому матчі, в іншому випадку клуб з Черкас ставав би володарем медалей. Тому гості жваво почали і захопили лідируючі позиції — 20:25 У другій чверті лідерські здібності почав демонструвати атакуючий захисник “Мавп” Олександр Кольченко завдяки якому команди відправилися на велику перерву лише за 3-х пунктів переваги “Дніпра” (38:41).
Вирішальним у матчі став спурт гостей з початку третьої 10-хвилинки — 18:2, що вилилося у підсумковий результат 69:83 на користь “Дніпра”.
Найкращими бомбардирами стали:
“Черкаські Мавпи”: Кольченко 19 + 5 передач, Девіс 13 + 10 підбирань, Кобець 12, Чумаков 10 + 5 підбирань
“Дніпро”: Мішула 21 + 6 передач, Загреба 19 + 9 підбирань, Тимофеєнко 17 + 7 підбирань, Ревзін 11.
Додамо також, вирішальна п’ята сутичка колективів пройде на паркеті “Дніпра” 8 травня о 19:00.
Як повідомлялося раніше, “Будівельник” виграв у “Хіміка” третій матч серії за золоті нагороди Суперліги Парі-Матч.