"Днепр" в третий раз подряд завоевал Кубок Украины по баскетболу

"Днепр" в первой половине выглядел немного перегоревшим. Команда много не попадала своих бросков. Лишь 33 процента с игры и только один Тимофеенко более или менее стабильная опция в атаке.

При счете 26:28 в пользу одесситов гости выдали классные три минуты, соорудив рывок 11:0, который вместил в себя три дальних попадания. Разница в счете увеличилась до 13 пунктов и "Шинник" немного притих, откровенно не ожидал такого развития событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дебютное выступление Михайлюка помогло победить фарм-клуб "Детройта"

Проиграв первую половину с разницей в 11 очков и пропустив 44 очка, "Днепр" вышел на третью четверть максимально заряженным на защиту. Дважды с периметра попал Глебов, забил сверху натяжкой, Фесенко помог в "краске" и уже к концу четверти "Днепр" смог выйти вперед.

Четыре минуты одесситы не могли набрать очков, а Днепр за это время отметился 13-ю в следующем промежутке. "+13" и хозяева, которые напрочь сломали игру "Одессе" за эти 14 минут второй половины матча, уверовали в свою победу. Однако гости за счет дальних попаданий и быстрых прорывов смогли за минуту до конца матча сократить свое отставание всего до трех очков.

Но на этом рывок подопечных Юшкина и закончился. Тимофеенко забил из-под кольца. Пустозвонов, который во многом и организовал погоню "Одессы", уже сидел с пятью фолами, а в Мэйси, сыгравший в результате почти 38 минут, просто не хватило сил на концовку. Как следствие 74:69 за днепрянами.

Заметим, что в прошлом и позапрошлом году "Днепр" также праздновал победу в Кубке Украины. В 2018-м подопечные Журавлева обыграли в решающем матче "Химик" (78:71), а в 2017-м - "Будивельник" (86:82).

Напомним, в Днепре произошло два матча в рамках полуфинала Кубка Украины по баскетболу.