Стали відомими фіналісти Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Дніпрі відбулося два матчі в рамках півфіналу Кубку України з баскетболу. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
Так в першій грі за путівку до фіналу змагань боролися "Одеса" та "Політехнік" з Харкова. Гості з півдня України швидко захопили перевагу та не залишили шансів харків'янам, які спромоглися лише дещо скоротити відставання вже на останніх хвилинах гри – 89:73.
Кращим в тому матчі стали американські новачки команди Олега Юшкіна - Мартін Пірс з 20 очками та Брюс Мейсі – 11 + 7 пд + 7 пр, а також Пустозвонов (18).
В другому півфіналі господарі паркету – "Дніпро" приймали столичний "Київ-Баскет". Цей матч став справжньою окрасою ігрового дня.
Усі 40 хвилин ігрового часу на майданчику в ПС "Шинник" точилася рівна та запекла справжня чоловіча боротьба. Команди викладалися на 101 відсоток задля того, аби потрапити до фіналу. І на останніх секундах сильнішими та холоднокровнішими виявилися господарі. Саме Станіслав Тимофеєнко реалізував два вирішальні штрафні на поставив переможну крапку в грі – 78:76.
За дніпрян 16 очок набрав Мішула, 14 Фесенко, у складі киян 19 пунктів має Крік, 17 Латковіч, 15 Нванкво.
Також додамо, фінал Кубку України відбудеться сьогодні о 14:00 в ПС "Шинник" у Дніпрі.