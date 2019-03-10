Стали известны финалисты Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Днепре произошло два матча в рамках полуфинала Кубка Украины по баскетболу. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
Так в первой игре за путевку в финал соревнований боролись "Одесса" и "Политехник" из Харькова. Гости с юга Украины быстро захватили преимущество и не оставили шансов харьковчанам, которые смогли лишь несколько сократить отставание уже на последних минутах игры - 89:73.
Лучшим в этом матче стали американские новички команды Олега Юшкина - Мартин Пирс с 20 очками и Брюс Мэйси - 11 + 7 ю + 7 пр, а также Пустозвонов (18).
Во втором полуфинале хозяева паркета - "Днепр" принимали столичный "Киев-Баскет". Этот матч стал настоящим украшением игрового дня.
Все 40 минут игрового времени на площадке в ДС "Шинник" шла равная и упорная настоящая мужская борьба. Команды выкладывались на 101 процент для того, чтобы попасть в финал. И на последних секундах сильнее и хладнокровными оказались хозяева. Именно Станислав Тимофеенко реализовал два решающих штрафные на поставил победную точку в игре - 78:76.
По днепрян 16 очков набрал Мишула, 14 Фесенко, в составе киевлян 19 пунктов имеет Крик, 17 Латкович, 15 Нванкво.
Также добавим, финал Кубка Украины состоится сегодня в 14:00 в ДС "Шинник" в Днепре.