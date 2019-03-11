“Дніпро” втретє підряд виборов Кубок України з баскетболу

“Дніпро” в першій половині виглядав трохи перегорілим. Команда багато не потрапляла своїх кидків. Лише 33 відсотки з гри і лише один Тимофеєнко як більш-менш стабільна опція в атаці.

За рахунку 26:28 на користь одеситів гості видали класні три хвилини, спорудивши ривок 11: 0, який вмістив в себе три дальніх влучання. Різниця в рахунку збільшилася до 13 пунктів і “Шинник” трохи притих, відверто не очікував такого розвитку подій.

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Програвши першу половину з різницею в 11 очок і пропустивши 44 очка, “Дніпро” вийшов на третю чверть максимально зарядженим на захист. Двічі з периметра потрапив Глібов, забив зверху Натяжко, Фесенко допоміг у “фарбі” і вже до кінця чверті “Дніпро” зміг вийти вперед.

Чотири хвилини одесити не могли набрати очок, а Дніпро за цей час відзначився 13-ма у наступному проміжку. “+13” і господарі, які геть зламали гру “Одесі” за ці 14 хвилин другої половини матчу, увірували в свою перемогу. Проте гості за рахунок дальніх влучань і швидких проривів змогли за хвилину до кінця матчу скоротити своє відставання всього до трьох очок.

Але на цьому ривок підопічних Юшкіна і закінчився. Тимофеєнко забив з-під кільця. Пустозвонов, який багато в чому і організував погоню “Одеси”, вже сидів з п’ятьма фолами, а у Мейсі, який зіграв в результаті майже 38 хвилин, просто не вистачило сил на кінцівку. Як наслідок 74:69 за дніпрянами.

Зауважимо, що в минулому і позаминулому році “Дніпро” також святкував перемогу в Кубку України. У 2018-му підопічні Журавльова обіграли у вирішальному матчі “Хімік” (78:71), а в 2017-м — “Будівельник” (86:82).

Нагадаємо, у Дніпрі відбулося два матчі в рамках півфіналу Кубку України з баскетболу.