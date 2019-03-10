Дебютний виступ Михайлюка допоміг перемогти фарм-клуб "Детройта"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Представник збірної України з баскетболу та клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк відіграв матч за фарм-клуб команди "Гранд Репідс Драйв", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Команда уродженця Черкас зуміла перемогти "Ері Бейхокс" з мінімальною перевагою - 111:110.
Михайлюк за 27 хвилин на паркеті набрав 15 очок (6/11 двоочкових, 1/6 триочкових, 0/1 штрафних), зробив 1 підбирання, віддав 3 передачі, здійснив 2 перехоплення при 3 втратах і 5 фоли.
За кількістю набраних балів наш земляк посів третє місце у складі свого колективу.
Примітно, що це була перша гра Михайлюка за фарм-клуб "Детройту".