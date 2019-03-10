Дебютное выступление Михайлюка помогло победить фарм-клуб "Детройта"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Представитель сборной Украины по баскетболу и клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк сыграл матч за фарм-клуб команды "Гранд Рэпидс Драйв", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Команда уроженца Черкасс сумела победить "Эре Бейхокс" с минимальным преимуществом - 111:110.
Михайлюк за 27 минут на паркете набрал 15 очков (6/11 двухочковых, 1/6 трехочковых, 0/1 штрафных), сделал 1 подбор, отдал 3 передачи, совершил 2 перехвата при 3 потерях и 5 фола.
По количеству набранных баллов наш земляк занял третье место в составе своего коллектива.
Примечательно, что это была первая игра Михайлюка за фарм-клуб "Детройта".