"Днепр" во второй раз обыграл "Химик" и приблизился к финалу Суперлиги

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Киев  •  УНН

 • 9941 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Команда Дениса Журавлева “Днепр” победила “Химик” во втором полуфинальном матче подряд и удвоила преимущество в серии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу днепрян.

Уже первая половина дала понять, что результативной игры и большого разрыва в счете болельщикам не видать. Всего 59 очков за первые две четверти два коллектива и разница в один пункт.

Главным моментом встречи стало то, что “Химик” потерял 10-очковое преимущество в четвертой четверти и уступил 67:62.

У “Днепра” отметим вклад Тимофеенко в победу — 17 очков и 6 подборов и Глебова 13 очков + 10 подборов. “Химика” Колтер отметился 16 очками, Ерианс 13-ю.

Добавим, что третий поединок серии пройдет 16 апреля на паркете “Химика”.

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