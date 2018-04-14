"Дніпро" вдруге переміг "Хімік" і наблизився до фіналу Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Команда Дениса Журавльова “Дніпро” перемогла южненський “Хімік” в другому півфінальному матчі поспіль та подвоїла перевагу в серії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу дніпрян.
Уже перша половина дала зрозуміти, що результативної гри і великого розриву в рахунку уболівальникам не бачити. Всього 59 очок за перші дві чверті на два колективи і різниця в один пункт.
Головним моментом зустрічі стало те, що “Хімік” розгубив 10-очкову перевагу в четвертій чверті і поступився 67:62.
У “Дніпра” відзначимо внесок Тимофеєнка у звитягу — 17 очок і 6 підбирань і Глєбова 13 очок + 10 підбирань. За “Хімік” Колтер відзначився 16 очками, Еріанс 13-ма.
Додамо, що третій поєдинок серії пройде 16-го квітня на паркеті “Хіміка”.