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"Дніпро" вдруге переміг "Хімік" і наблизився до фіналу Суперліги

Київ • УНН

 • 9941 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Команда Дениса Журавльова “Дніпро” перемогла южненський “Хімік” в другому півфінальному матчі поспіль та подвоїла перевагу в серії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу дніпрян.

Уже перша половина дала зрозуміти, що результативної гри і великого розриву в рахунку уболівальникам не бачити. Всього 59 очок за перші дві чверті на два колективи і різниця в один пункт.

Головним моментом зустрічі стало те, що “Хімік” розгубив 10-очкову перевагу в четвертій чверті і поступився 67:62.

У “Дніпра” відзначимо внесок Тимофеєнка у звитягу — 17 очок і 6 підбирань і Глєбова 13 очок + 10 підбирань. За “Хімік” Колтер відзначився 16 очками, Еріанс 13-ма.

Додамо, що третій поєдинок серії пройде 16-го квітня на паркеті “Хіміка”.

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