Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет

Вечером рф дважды обстреляла Никопольщину. К счастью, без пострадавших.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

российские военные снова обстреляли территорию Никопольщины.

От первого удара пострадала Червоногригорьевская громада, а чуть позже обстреляли Марганецкую громаду.

Согласно информации, более полудесятка артснарядов попали в села обоих районов. К счастью, ни один человек не пострадал.

После этого стихло. Ночью в районе и по всей области - без "прилетов" - заявил Сергей Лысак.

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