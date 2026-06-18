Днепр подвергся атаке рф, есть погибший и 9 раненых

Утренний удар рф по Днепру привел к гибели мужчины, девять человек ранены, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Враг нанес удары по Днепру. Повреждено частное предприятие", - отметил глава ОВА.

"Погиб мужчина. Девять человек получили ранения. Таковы последствия ударов, которые россияне нанесли по Днепру сегодня утром", - сообщил Ганжа позже.

По его словам, восемь пострадавших в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек будет восстанавливаться дома.

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