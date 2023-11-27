Днем снег поутихнет, но накроет всю территорию Украины - прогноз

По прогнозам синоптиков днем снег будет идти уже умеренно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха будет от 5 градусов тепла в Крыму до 4 - 2 градусов мороза на севере (Киевская, Черниговская, Сумская области).

Скорость ветра 17-22 м/с.

Снег накроет практически всю территорию Украины, кроме Крыма, где ожидается дождливая погода и теспература до 5 градусов тепла.

В восточных областях будет идти мокрый снег, воздух местами прогреется до 2 градусов тепла.