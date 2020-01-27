ГМС з 2016 года выдала для украинцев 4,3 млн ID-карточек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Государственная миграционная служба Украины за предыдущие 4 года выдала гражданам Украины 4,3 млн биометрических ID-карт. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram, информирует УНН.
"За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала нашим гражданам более 4,3 млн ID-карточек. Биометрические документы сегодня имеют немало преимуществ, со временем они будут просто незаменимыми в современном мире цифровых технологий и электронных сервисов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту.
Также в ГМС навели отдельную статистику за каждый с предыдущих годов. Таким образом, в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт, в 2017 году - более 1,1 млн, в 2018 году - более 1,3 млн, а в 2019 году - почти 1,6 млн.
Как сообщалось ранее в УНН, украинцы смогут получить "паспорт в смартфоне" в конце февраля - МВД.