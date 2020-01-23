Українці зможуть отримати "паспорт у смартфоні" наприкінці лютого – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Наприкінці лютого у додатку "Дія" (держава у смартфоні - ред.) з’явиться можливість отримати електронну ID-картку та закордонний паспорт. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Міністерства внутрішніх справ України.
"Наприкінці лютого нас чекає важлива новація від Державної міграційної служби України. "Дія" анонсувала ID-картку та закордонний паспорт у смартфоні", - йдеться у повідомленні.
У МВС зазначили, цифровай варіант ID-картки та закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що уже цього року очікує 10 мільйонів активних користувачів запущеного урядом проекту "Дія".