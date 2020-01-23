Українці зможуть отримати "паспорт у смартфоні" наприкінці лютого – МВС

"Наприкінці лютого нас чекає важлива новація від Державної міграційної служби України. "Дія" анонсувала ID-картку та закордонний паспорт у смартфоні", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, цифровай варіант ID-картки та закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що уже цього року очікує 10 мільйонів активних користувачів запущеного урядом проекту "Дія".