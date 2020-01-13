Федоров цього року очікує 10 млн користувачів "Держави у смартфоні"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров уже цього року очікує 10 мільйонів активних користувачів запущеного урядом проекту "Дія" ("Держава у смартфоні"). Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ключова мета для Дії в цьому році - 10 000 000 активних користувачів. І ця мета мегаамбіційна. Упевнений, що найбільш глобальна, порівняно з темпами розвитку подібних проєктів в інших країнах", - зазначив Федоров.
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Для досягнення з-поміж інших цієї мети віце-прем'єр оголосив, що в уряді шукають головного маркетолога для проекту "Дія". При цьому він вказав, що на цій посаді "доведеться придумати ефективну маркетингову стратегію для найважливішого цифрового проекту - Дія".
Нагадаємо, 11 грудня в Україні запустили першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”). На тестування мобільного додатку “Дія” зареєструвалися понад 58 тис. українців.