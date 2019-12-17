На тестування мобільного додатку “Дія” зареєструвалися понад 58 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Понад 58 тисяч громадян України прийняли участь у тестуванні мобільного додатку “Дія”. Про це йдеться на сайті “ПриватБанку”, передає УНН.
“16 грудня стартував період бета-тестування мобільного застосунку "Дія". 11 грудня було оголошено про набір тестувальників – кожен охочий клієнт ПриватБанку мав змогу подати заявку, аби першим отримати доступ зі смартфонів до цифрового посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. На сьогодні кількість зареєстрованих становить понад 58 тисяч”, - йдеться у повідомленні.
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Верифікація цифрових документів (водійського посвідчення та техпаспорта) працівниками поліції відбуватиметься за допомогою QR-коду. Для цього вони використовуватимуть смартфони або спеціальні гаджети.
Зазначається, що тестування застосунку буде тривати протягом місяця.
Нагадаємо, 11 грудня міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”).