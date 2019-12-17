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На тестирование мобильного приложения "Дія" зарегистрировались более 58 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 26884 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Более 58 тысяч граждан Украины приняли участие в тестировании мобильного приложения "Дія". Об этом говорится на сайте "ПриватБанка", передает УНН.

“16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения „Дія“. 11 декабря был объявлен о наборе тестеров — каждый желающий клиент ПриватБанка мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов до цифрового удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. На сегодня количество зарегистрированных составляет более 58 тысяч”, — говорится в сообщении.

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Верификация цифровых документов (водительского удостоверения и техпаспорта) работниками полиции будет происходить с помощью QR-кода. Для этого они будут использовать смартфоны или специальные гаджеты.

Отмечается, что тестирование приложения будет продолжаться в течение месяца.

Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения “Дія” (“Государство в смартфоне”).

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