Федоров назвав терміни легалізації електронного студентського квитка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У найближчу середу Міністерство цифрової трансформації виносить на Кабмін постанову, яка легалізує можливість використання електронного студентського квитка. Про це розповів віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Над студентськими (квитками – ред.) ми, як і казали, працюємо. У найближчу середу ми виносимо постанову на Кабмін, яка легалізує можливість використання електронного студентського. Відкриваються нові бізнес-можливості, тому що, наприклад, кожний кінотеатр тепер зможе перевірити, чи дійсний студентський чи ні, автоматично, по QR-коду. Це відкриває знижки для студентів тощо", - сказав урядовець.
Він також додав, що послуга дасть можливість пересування по всій країні за рахунок студентського квитка.
Нагадаємо, 11 грудня міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”).