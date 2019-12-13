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Федоров назвав терміни легалізації електронного студентського квитка

Федоров назвав терміни легалізації електронного студентського квитка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У найближчу середу Міністерство цифрової трансформації виносить на Кабмін постанову, яка легалізує можливість використання електронного студентського квитка. Про це розповів віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Над студентськими (квитками – ред.) ми, як і казали, працюємо. У найближчу середу ми виносимо постанову на Кабмін, яка легалізує можливість використання електронного студентського. Відкриваються нові бізнес-можливості, тому що, наприклад, кожний кінотеатр тепер зможе перевірити, чи дійсний студентський чи ні, автоматично, по QR-коду. Це відкриває знижки для студентів тощо", - сказав урядовець.

Він також додав, що послуга дасть можливість пересування по всій країні за рахунок студентського квитка.

Нагадаємо, 11 грудня міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”).

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