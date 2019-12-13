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14:10 • 287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 16:07 • 134633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Федоров назвал сроки легализации электронного студенческого билета

Федоров назвал сроки легализации электронного студенческого билета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В ближайшую среду Министерство цифровой трансформации выносит на Кабмин постановление, которое легализует возможность использования электронного студенческого билета. Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Над студенческими (билетами - ред.) мы, как и говорили, работаем. В ближайшую среду мы выносим постановление на Кабмин, которая легализует возможность использования электронного студенческого. Открываются новые бизнес-возможности, потому что, например, каждый кинотеатр теперь сможет проверить, действителен ли студенческий или нет, автоматически, по QR-коду. Это открывает скидки для студентов и т.д.", - сказал чиновник.

Он также добавил, что услуга даст возможность передвижения по всей стране за счет студенческого билета.

Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения "Действие" ("Государство в смартфоне").

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