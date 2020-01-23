Украинцы смогут получить "паспорт в смартфоне" в конце февраля - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В конце февраля в приложении "Дия" (государство в смартфоне - ред.) появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Министерства внутренних дел Украины.
"В конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дия" анонсировала ID-карту и загранпаспорт в смартфоне", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях.
Напомним, вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что уже в этом году ожидает 10 млн активных пользователей запущенного правительством проекта "Дия".