Украинцы смогут получить "паспорт в смартфоне" в конце февраля - МВД

"В конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дия" анонсировала ID-карту и загранпаспорт в смартфоне", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях.

Напомним, вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что уже в этом году ожидает 10 млн активных пользователей запущенного правительством проекта "Дия".