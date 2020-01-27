ДМС з 2016 року видала для українців 4,3 млн ID-карток
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Державна міграційна служба України за попередні 4 роки видала громадянам україни 4,3 млн біометричних ID-карток. Про це повідомляє пресслужба МВС в Telegram, інформує УНН.
"За 4 роки Державна міграційна служба України видала нашим громадянам понад 4,3 млн ID-карток. Біометричні документи сьогодні мають чимало переваг, з часом вони будуть просто незамінними у сучасному світі цифрових технологій та електронних сервісів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні кожен власник паспорта зразка 1994 року може за бажанням обміняти його на новий паспорт-картку. А кожен громадянин України, який досягнув 14 років, може отримати ID-картку.
Також у ДМС навели окремо статистику за кожен з попередніх років. Таким чином, у 2016 році було оформлено близько 280 тис. ID-карток, у 2017 році - понад 1,1 млн, у 2018 році - понад 1,3 млн, а у 2019 році - майже 1,6 млн.
Як повідомлялося раніше в УНН, українці зможуть отримати "паспорт у смартфоні" наприкінці лютого – МВС.