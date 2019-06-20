ГМС: система предоставления убежища в Украине соответствует международным требованиям

"На сегодня существующая система предоставления убежища в Украине, которая для беженцев является и страной назначения и транзитной страной на пути в Европейский Союз, соответствует основным требованиям мирового сообщества", - указали в ГМС.

Кроме создания надлежащей законодательной базы, как отметили в службе, обеспечивается соответствующая инфраструктура - на сегодня в Украине есть три пункта в Закарпатской, Одесской и Киевской областях, в которых временно могут быть размещены беженцы.

Вместе с тем, миграционная служба, взаимодействуя с УВКБ ООН, неправительственными организациями и неравнодушными гражданами помогает беженцам получить убежище в нашей стране и способствует их интеграции в украинское общество на законных основаниях, добавили в ГМС.

Напомним, по последним данным УВКБ ООН, небывалое количество людей - 70,8 миллиона - были вынуждены покинуть свой дом в поисках безопасного убежища, спасаясь от войн, преследований или насилия.