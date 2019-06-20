ДМС: система надання притулку в Україні відповідає міжнародним вимогам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Система надання притулку в Україні відповідає основним вимогам світової спільноти, наразі в Україні є три пункти, у яких тимчасово можуть бути розміщені біженці. Про це повідомили у прес-службі Державної міграційної служби України з нагоди Всесвітнього дня біженців, який припадає на 20 червня, передає УНН.
"Наразі існуюча система надання притулку в Україні, яка для біженців є і країною призначення і транзитною країною на шляху до Європейського Союзу, відповідає основним вимогами світової спільноти", - вказали у ДМС.
Окрім створення належної законодавчої бази, як зазначили у службі, забезпечується відповідна інфраструктура – наразі в Україні є три пункти в Закарпатській, Одеській та Київський областях, у яких тимчасово можуть бути розміщені біженці.
Разом з тим, міграційна служба, взаємодіючи з УВКБ ООН, неурядовими організаціями та небайдужими громадянами допомагає біженцям отримати притулок в нашій країні та сприяє їх інтеграції в українське суспільство на законних підставах, додали у ДМС.
Нагадаємо, за останніми даними УВКБ ООН, небувала кількість людей - 70,8 мільйона - були змушені залишити свій дім у пошуках безпечного притулку, тікаючи від війн, переслідувань або насильства.