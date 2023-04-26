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Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Киев • УНН

 • 516946 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунюем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины. 

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунюем.

Как отмечается, стороны обсудили возможности предоставления технической поддержки для содействия экспорту продовольствия из Украины и поддержку развития гуманитарной программы "Зерно из Украины".

Дмитрий Кулеба призвал Продовольственную и сельскохозяйственную организацию приложить максимальные усилия для обеспечения дальнейшего функционирования Черноморской зерновой инициативы.

Напомним

В ВМС ВСУ сообщили, что россияне снова приостановили работу Черноморского зернового коридора.

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