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росіяни знову призупинили Чорноморський зерновий коридор - ВМС ЗСУ

росіяни знову призупинили Чорноморський зерновий коридор - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 480121 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. росіяни знову призупинили роботу Чорноморського зернового коридора. Про це пише УНН з посиланням на заяву Військово-Морських Сил ЗСУ.

Цитата

"Сьогодні, 26.04.2023, Чорноморський зерновий коридор вкотре призупинений російською стороною. Так, 25.04.2023 в Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом", - йдеться в повідомленні. 

Деталі

Як зазначається, внаслідок цього сьогодні 4 судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

Крім того, у ВМС ЗСУ зауважують, що з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності.

"Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", - наголосили у Військово-Морських Силах.

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