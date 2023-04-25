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Останні події в Криму не пов'язані із зерновою угодою: у ГУР назвали заяви міноборони рф брехливими маніпуляціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня УНН. Заява міністерства оборони росії про нібито обстріл Україною цивільної інфраструктури Криму та порушення гумкоридору є брехливою маніпуляцію. Про це заявив у коментарі Суспільному речник ГУР МО Андрій Юсов, передає УНН.

Цитата

"Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти. Коли мова йде про підконтрольну Україні територію. Коли мова йде про останні згадані події в Криму, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання які стосується зернового коридору", — наголосив він.

Доповнення

У тимчасово окупованому місті Севастополь вночі пролунали вибухи. Призначений росії так званий "губернатор" Севастополя михайло развозжаєв повідомив, що чорноморський флот росії "відбиває атаку надводних безпілотників".

Спікер Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення російських окупантів про атаку "надводних безпілотників" у Севастополі, заявив, що подібні цілі важко збивати.

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