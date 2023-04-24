Атака безекіпажних катерів: у міноборони рф прокоментували вибухи в Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. міноборони рф стверджує, що пункт базування Чорноморського флоту рф у Севастополі був атакований нібито трьома безекіпажними швидкохідними катерами, передає УНН.
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Так, міноборони рф стверджує, що нібито пункт базування Чорноморського флоту рф у Севастополі був атакований трьома безекіпажними швидкохідними катерами. Однак на підході до Севастопольської бухти всі безекіпажні катери були нібито знищені.
міноборони рф звинувачує українську армію. Київ причетність до вибухів не підтверджував.
Доповнення
У тимчасово окупованому місті Севастополь вночі прогриміли вибухи. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя Михаїл Развожаєв повідомив, що чорноморський флот рф "відбиває атаку надводних безпілотників".
Речник Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення російських окупантів про атаку "надводних безпілотників" у Севастополі, заявив, що подібні цілі важко збивати.